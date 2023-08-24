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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Lamoda откроет офлайн-магазины спортивной одежды на месте Adidas

Lamoda откроет офлайн-магазины спортивной одежды на месте Adidas
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Онлайн-платформа Lamoda в этом году начнет развивать собственную розничную сеть магазинов спортивной одежды, сообщила компания.

В течение этого года запланировано открытие до 50 магазинов сети. В течение 3 лет компания намерена открыть около 300 магазинов, сейчас ведутся переговоры об аренде торговых площадей в более чем 20 городах России. Часть магазинов будут располагаться на месте закрывшихся точек Adidas, добавляют в компании.

"За последний год структура рынка fashion полностью изменилась, и мы стремимся своевременно корректировать наши бизнес-модели", - приводятся в сообщении слова CEO Lamoda Максима Гришакова.

Ассортимент будет включать популярные на Lamoda модели от крупных международных брендов, товары локальных марок, а также азиатских производителей.

Lamoda – онлайн-платформа, которая работает в РФ и СНГ и специализируется на продаже одежды и обуви. Компания основана в 2011 году, с 2014 по 2022 год входила в состав Global Fashion Group. С декабря 2022 года принадлежит владельцу сети универмагов "Стокманн" в РФ Якову Панченко через АО "ЛМ Холдинг".

Lamoda
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