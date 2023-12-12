Lamoda открыла первые офлайн-магазины в Москве

Архивное фото Фото: Ведомости/ТАСС

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Онлайн-платформа Lamoda открыла свои первые розничные магазины спортивных товаров Lamoda Sport, сообщила пресс-служба компании.

Пока идет о магазинах формата аутлет, первые две точки начали работу в Москве и Мытищах. В скором времени планируется открытие третьего аутлета в Петербурге.

"Первые магазины также являются пилотными для всей будущей сети Lamoda Sport - на них будет тестироваться работа цепочек поставок, оборудования, IT-систем и других компонентов торговых точек", - поясняет Lamoda.

До конца года планируется открытие и других форматов.

В августе компания заявляла о планах открыть около 300 магазинов за три года лет. Часть магазинов будет располагаться на месте закрывшихся точек Adidas.

Lamoda - онлайн-платформа, которая работает в России и СНГ и специализируется на продаже одежды и обуви. Компания основана в 2011 году, с 2014 по 2022 год входила в состав Global Fashion Group. С декабря 2022 года принадлежит владельцу российской сети универмагов "Стокманн" Якову Панченко через АО "ЛМ Холдинг".