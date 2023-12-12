Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Lamoda открыла первые офлайн-магазины в Москве

Lamoda открыла первые офлайн-магазины в Москве
Архивное фото
Фото: Ведомости/ТАСС

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Онлайн-платформа Lamoda открыла свои первые розничные магазины спортивных товаров Lamoda Sport, сообщила пресс-служба компании.

Пока идет о магазинах формата аутлет, первые две точки начали работу в Москве и Мытищах. В скором времени планируется открытие третьего аутлета в Петербурге.

"Первые магазины также являются пилотными для всей будущей сети Lamoda Sport - на них будет тестироваться работа цепочек поставок, оборудования, IT-систем и других компонентов торговых точек", - поясняет Lamoda.

До конца года планируется открытие и других форматов.

В августе компания заявляла о планах открыть около 300 магазинов за три года лет. Часть магазинов будет располагаться на месте закрывшихся точек Adidas.

Lamoda - онлайн-платформа, которая работает в России и СНГ и специализируется на продаже одежды и обуви. Компания основана в 2011 году, с 2014 по 2022 год входила в состав Global Fashion Group. С декабря 2022 года принадлежит владельцу российской сети универмагов "Стокманн" Якову Панченко через АО "ЛМ Холдинг".

Adidas Петербург Москва Мытищи Lamoda Яков Панченко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Бывший завод Volvo в Калуге 14 декабря запустит производство

Бывший завод Volvo в Калуге 14 декабря запустит производство

Минсельхоз предложил с 23 января ввести квоты на импорт "недружественных" семян

ВС РФ изучит неустойку за "уход из России" на примере IKEA

ВС РФ изучит неустойку за "уход из России" на примере IKEA

ЦБ определил порядок взаимодействия участников финрынка при обмене заблокированными активами

Потребление энергомощности в России вновь обновило исторический максимум

Аналитики предсказали рецессию в еврозоне по итогам IV квартала

Аналитики предсказали рецессию в еврозоне по итогам IV квартала

Новак 11 декабря снова обсудит с нефтяниками внутренние цены на бензин

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });