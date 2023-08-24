Первые пробы подсолнечника нового урожая в РФ показали его высокое качество

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Первые пробы подсолнечника нового урожая, исследованные в Ставропольском филиале Центра оценки качества зерна и продуктов его переработки (ЦОКЗ), показали его высокую масличность, сообщает центр.

Масличность семян составила 52%. "Это один из ключевых показателей качества подсолнечника. Показатель масличности обязателен не только для сертификации продукции сельского хозяйства, от него зависит стоимость продукта, - поясняется в пресс-релизе. - Подсолнечник с высоким содержанием масла – 50-52% – используется в пищевых целях, а также применяется для производства маргарина, в консервной, хлебопекарной, кондитерской и других отраслях пищевой промышленности".

По данным Росстата, в этом году площади под подсолнечником в РФ составляют 9,818 млн га против 10,121 млн га в прошлом году. Его сбор в 2022 году увеличился до 16,357 млн тонн с 15,656 млн тонн годом ранее (рост на 4,5%)