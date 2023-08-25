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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Эксперты спрогнозировали рекордный урожай подсолнечника в этом году

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Урожай подсолнечника в РФ в этом году может стать рекордным и достичь 16,596 млн тонн против 16,357 млн тонн в прошлом году. Об этом сообщается в презентации компании "ПроЗерно", размещенной в телеграм-канале "Сельский час".

Рост обеспечит более высокая, чем в прошлом году, урожайность. В то же время посевные площади под этой культурой снизились до 9,818 млн га с 10,121 млн га в прошлом году.

Сбор сои эксперты оценивают в 6,009 млн тонн против 5,988 млн тонн в 2022 году. Ее площадь в этом году увеличилась до 3,626 млн га с 3,507 млн га год назад. Однако урожайность ниже прошлогодней.

В то же время урожай рапса, по прогнозу, будет меньше, чем в прошлом году, – 4,007 млн га против 4,515 млн га. Здесь свою роль сыграют как сокращение посевных площадей до 2,109 млн га с 2,341 млн га в прошлом году, так более низкая урожайность.

Снижение прогнозируется и в сборе масличного льна – до 1,163 млн тонн с 1,734 млн тонн в 2022 году. Площади под этой культурой в 2023 году сократились до 1,41 млн га с 2,1 млн га в 2022 году, урожайность соответствует уровню прошлого года.

ПроЗерно
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