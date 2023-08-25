Британский ритейлер John Lewis Partnership наймет более 10 тысяч человек

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Британский ритейлер John Lewis Partnership планирует принять на работу более 10 тысяч человек, говорится в сообщении компании.

В частности, управляемая ритейлером сеть супермаркетов Waitrose наймет более 2,8 тысячи человек на сезонную рождественскую работу, включая консультантов и водителей службы доставки. Еще более 2,9 тысячи человек намерена взять на сезонную работу в продажах и мерчандайзинге сеть универмагов John Lewis.

Кроме того, 2,7 тысячи временных позиций открывается в цепочке поставок, где в числе прочего требуются складские работники и водители.

Waitrose и John Lewis также планируют нанять в ближайшие месяцы 1,7 тысячи человек не для сезонной работы.

В сети Waitrose 329 магазинов, John Lewis - 34. У обеих есть онлайн-платформы.

John Lewis начнет рождественские интернет-продажи 31 августа, а с 27 сентября праздничная продукция будет доступна в офлайн-магазинах. Рождественский ассортимент Waitrose в этом году будет включать более 140 новых товаров.