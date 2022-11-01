UPS наймет 60 тыс. временных сотрудников за одни выходные

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки United Parcel Service объявила о том, что в ближайшие выходные будут наняты не менее 60 тыс. временных сотрудников для работы в пиковый для компании сезон зимних праздников в США.

Всего компания планирует дополнительно привлечь минимум 100 тыс. работников в преддверии праздничного сезона, говорится в ее сообщении.

UPS в пятницу начнет проведение свыше 450 мероприятий, которые продлятся три дня и пройдут как в режиме личных встреч, так и в виртуальном формате. Компания нанимает, в том числе, дополнительных курьеров, водителей грузовых автомобилей и складских рабочих.

"Поскольку крупные ритейлеры объявляют праздничные предложения задолго до "киберпонедельника", как никогда важно, чтобы мы укомплектовали персонал сейчас, чтобы удовлетворить потребности напряженного праздничного сезона поставок", - заявил исполнительный вице-президент UPS Нандо Чезароне, слова которого приводятся в сообщении.