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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Августовский индекс потребительского доверия в США пересмотрен с понижением

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в США в августе снизился до 69,5 пункта с 71,6 пункта месяцем ранее, говорится в окончательном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Значение индекса было пересмотрено в худшую сторону по сравнению с предварительно объявленными 71,2 пункта.

Эксперты, чью среднюю оценку приводит Trading Economics, не ожидали пересмотра.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в этом месяце снизился до 75,7 пункта с 76,6 пункта в июле. Индикатор потребительских ожиданий на ближайшие полгода опустился до 65,5 пункта с 68,3 пункта.

Тем временем инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) среди населения в августе повысились до 3,5% с 3,4% месяцем ранее.

Оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) осталась без изменений третий месяц подряд и составила 3%.

Предварительное значение сентябрьского индекса потребительского доверия будет опубликовано 15 сентября.

США
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