Индекс потребдоверия в США в августе снизился меньше, чем ожидалось

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в США в августе снизился до 71,2 пункта с 71,6 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал более существенное снижение - до 71 пункта.

Июльское значение индекса было максимальным с октября 2021 года.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в августе увеличился до 77,4 пункта с 76,6 пункта в июле, индикатор потребительских ожиданий на ближайшие полгода снизился до 67,3 пункта с 68,3 пункта.

Инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) среди населения в прошлом месяце понизились до 3,3% с 3,4% в июле, оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) - до 2,9% с 3%.

Окончательное значение августовского индекса потребительского доверия будет опубликовано 25 августа.