Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Полугодовая чистая прибыль "Русснефти" сократилась в 11 раз

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - "Русснефть" в первом полугодии 2023 года получила чистую прибыль в 2,922 млрд рублей, что почти в 11 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчетности компании.

Выручка снизилась почти вдвое - до 91,947 млрд рублей против 180,467 млрд за аналогичный период 2022 года.

Выручка от реализации нефти на внутреннем рынке снизилась вдвое - до 65,395 млрд рублей, на внешнем - в 1,8 раза, до 24,719 млрд рублей.

В отчетном периоде "Русснефть" получила операционный убыток в 786 млн рублей против 37,755 млрд рублей прибыли за январь-июнь 2022 года.

Долгосрочные обязательства компании на 30 июня 2023 года выросли до 144,117 млрд рублей против 117,26 млрд рублей на аналогичный день прошлого года. Краткосрочные обязательства увеличились с 71,491 млрд рублей до 83,216 млрд рублей.

Как сообщалось, чистая прибыль "Русснефти" по РСБУ в I полугодии выросла вдвое - до 13 млрд рублей. При этом выручка компании снизилась на 43,8%, до 92,1 млрд рублей; себестоимость - на 42,4%, до 75 млрд рублей.

Русснефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Иск к Synergetic на 11 млрд рублей связан со спором о торговом слогане

Российские банки приостановят выдачу сельской ипотеки

Российские банки приостановят выдачу сельской ипотеки

Глава ВТБ Костин стал председателем совета директоров ОСК

Банк "Траст" продал 90% "Точки" ее миноритарию за 41,5 млрд рублей

Мишустина предупредили о риске срыва осеннего сева на Ставрополье

Стоимость Аи-95 на бирже впервые превысила 72 тыс. руб. за тонну

Стоимость Аи-95 на бирже впервые превысила 72 тыс. руб. за тонну

Суд попросили изъять в пользу государства акции Дальнегорского ГОКа

Суд отказал в коллегиальном рассмотрении дела об отмене приватизации "Метафракса"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });