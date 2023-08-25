Полугодовая чистая прибыль "Русснефти" сократилась в 11 раз

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - "Русснефть" в первом полугодии 2023 года получила чистую прибыль в 2,922 млрд рублей, что почти в 11 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчетности компании.

Выручка снизилась почти вдвое - до 91,947 млрд рублей против 180,467 млрд за аналогичный период 2022 года.

Выручка от реализации нефти на внутреннем рынке снизилась вдвое - до 65,395 млрд рублей, на внешнем - в 1,8 раза, до 24,719 млрд рублей.

В отчетном периоде "Русснефть" получила операционный убыток в 786 млн рублей против 37,755 млрд рублей прибыли за январь-июнь 2022 года.

Долгосрочные обязательства компании на 30 июня 2023 года выросли до 144,117 млрд рублей против 117,26 млрд рублей на аналогичный день прошлого года. Краткосрочные обязательства увеличились с 71,491 млрд рублей до 83,216 млрд рублей.

Как сообщалось, чистая прибыль "Русснефти" по РСБУ в I полугодии выросла вдвое - до 13 млрд рублей. При этом выручка компании снизилась на 43,8%, до 92,1 млрд рублей; себестоимость - на 42,4%, до 75 млрд рублей.