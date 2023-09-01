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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

"Русснефть" сократила инвестпрограмму на фоне макроэкономического кризиса

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - "Русснефть" скорректировала программу инвестиций и отложила реализацию перспективных проектов в связи с кризисом в макроэкономике, а также ввиду сложившейся конъюнктуры на мировом нефтяном рынке, сообщил корпоративному изданию "Время "Русснефти"" президент компании Евгений Толочек.

По его словам, меры были вызваны быстрым ростом дисконта Urals к Brent в начале года, ограничениями добычи России в рамках сделки ОПЕК+ и кризисными процессами в экономике.

"Нам пришлось значительно сократить программу инвестиций, приостановить перспективные проекты и перейти к режиму строжайшей экономии. В настоящий момент, "выдохнув", могу сказать: компания с честью преодолела испытания", - сказал Толочек.

Он отметил, что "Русснефть" отложила планы по освоению Восточно-Каменного месторождения (ХМАО), а также строительство установки подготовки нефти (УПН) в ульяновском филиале.

Толочек также подчеркнул, что с начала лета ситуация на мировом нефтяном рынке начала улучшаться.

"В июле рынок стабилизировался: дисконт между ценами на Brent и Urals вернулся к приемлемым значениям. В августе благоприятная тенденция сохранилась. На ближайшие месяцы у нас оптимистичные прогнозы", - сказал он.

Компания намерена построить до конца 2023 года около 70 скважин с дополнительной добычей 520 тысяч тонн нефти, а также продолжить выполнение геолого-технических мероприятий на переходящем фонде, что принесет дополнительно 280 тысяч тонн нефти.

По итогам 2022 года капитальные затраты "Русснефти" выросли на 30% к предыдущему году - до 26 млрд рублей. Ранее Толочек сообщал, что компания в 2023 году планирует направить на инвестиции около 29 млрд рублей и стабилизировать добычу на уровне 6,9 млн тонн.

Brent Urals Евгений Толочек ОПЕК Русснефть
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