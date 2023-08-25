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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Чистая прибыль РЖД по МСФО в I полугодии выросла на 79%

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В I полугодии 2023 года чистая прибыль ОАО "РЖД" по МСФО выросла на 79% в годовом исчислении и составила 128,7 млрд рублей, сказано в отчетности компании.

Доходы РЖД увеличились на 21%, до 1,474 трлн рублей. В частности, доходы от грузовых перевозок и предоставления доступа к инфраструктуре составили 1,118 трлн рублей (+22%), от пассажирских перевозок - 153,2 млрд рублей (+28%).

Объем долгосрочных заемных средств РЖД на конец отчетного периода составлял 711,3 млрд рублей (на конец 2022 года - 627,1 млрд рублей), краткосрочных - 982,7 млрд рублей (против 767,3 млрд рублей).

РЖД учреждены в 2003 году, единственный акционер компании - государство.

РЖД
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