РЖД в 2023 году увеличили выручку по МСФО до 3,017 трлн рублей

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Выручка ОАО "РЖД" по МСФО в 2023 году превысила 3 трлн рублей, сообщил глава компании Олег Белозеров на коллегии Минтранса.

"Последняя информация буквально горячая. Вчера вечером мы подвели общий баланс холдинга РЖД. Мы на правлении отчитывались непосредственно по ОАО "РЖ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌Д", а вчера подвели с учетом наших дочерних предприятий. Мы достигли исторического рекорда доходов - 3 трлн 17 млрд рублей", - сказал он.

Отчетность по МСФО за 2022 год РЖД не публиковали. В 2021 году консолидированная выручка группы выросла до 2,53 трлн с 2,28 трлн рублей в 2020г.