ТМХ принял решение о редомициляции головной компании с Кипра

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Решение о смене юрисдикции головной компании "Трансмашхолдинга" с Кипра принято, список стран для возможной редомициляции изучается, сообщил журналистам генеральный директор компании Кирилл Липа в кулуарах международного железнодорожного салона техники и технологий "PRO//Движение.Экспо.

"Для нас важно что? Первое, очевидно, что Кипр находится сегодня в списке: а. недружественных, б. налоговая черная офшорная зона со стороны РФ. Поэтому законодательно мы уже стимулированы к тому, чтобы такие решения принять", - сказал он.

"Надо понимать, что у нас при этом ключевые акционеры - это российские резиденты. Мы как были российскими резидентами, так ими и остаемся, в этом смысле ничего не меняется. Поэтому ключевой капитал 80% сегодня контролируют физические лица Российской Федерации, все с паспортами России, они все живут в России, работают в России. Что касается второй нашей части, это компания Alstom. Она никуда не делась, она осталась", - пояснил он.

"Поэтому решение о стране конкретной локации, в которую редомициляция будет совершена, будет проистекать из законодательства Российской Федерации, из того факта, что мы россияне, и мы не собираемся менять свой статус, и исходя из того, что у нас есть европейский партнер", - подчеркнул Липа.