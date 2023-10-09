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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:02

Холдинг ТМХ может редомицилироваться в САР до конца года

Alstom выйдет из числа акционеров компании из-за санкций США

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Головная компания АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ), Transmashholding Limited, до конца года может быть редомицилирована с Кипра в Россию, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор ТМХ Кирилл Липа.

В августе Липа говорил, что решение о смене юрисдикции головной компании ТМХ с Кипра принято, а список стран для возможной редомициляции изучается.

"В Россию", - заявил Липа в понедельник, отвечая на вопрос, выбрана ли страна для редомициляции. Он не уточнил, о каком из двух специальных административных районов (в Калининграде или Приморье) идет речь. Говоря о сроках, Липа отметил, что это, вероятно, произойдет до конца года.

Российские акционеры, включая и самого Липу, владеют 80% Transmashholding Limited. Оставшиеся 20% - у французского концерна Alstom, который, по словам главы ТМХ, покидает состав акционеров компании в связи с введением блокирующих санкций США.

"У нас Alstom уходит в связи с тем, что мы попали в SDN", - сообщил Липа, не уточняя подробностей.

14 сентября США обновили российский сегмент SDN List, куда в числе других вошел "Трансмашхолдинг".

Alstom Кипр САР Кирилл Липа ТМХ
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