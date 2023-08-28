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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

"Газпрому" помогут в организации системы ПХГ в восточной части России

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых намерена содействовать "Газпрому" в решении нормативных и организационных вопросов создания системы подземных хранилищ газа на востоке страны, заявил глава ГКЗ Игорь Шпуров.

Он отметил, что до 2022 года основное развитие магистральных газопроводов и мест хранения природного газа было сосредоточено на европейской части страны.

"А вот за Уралом, обратите внимание, ни ПХГ нет, да и, собственно говоря, сеть магистральных газопроводов не очень-то развита. Знаю, что в "Газпроме" сейчас разрабатывается стратегия развития восточной части России, в том числе и строительства различных газопроводов с целью газификации востока страны. Это потребует и огромной работы по созданию новой системы хранилищ газа вдоль существующих и будущих газопроводов. И здесь нам предстоит многое сделать вместе, в частности, разработать систему, которая позволяла бы использовать выработанные месторождения нефти и газа для создания ПХГ и достаточно большой разветвленной системы таких хранилищ", - сказал он.

ГКЗ Газпром Игорь Шпуров
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