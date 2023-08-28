Потенциальные хранилища СО2 в России могут вместить 4,6 Гт газа

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Россия обладает огромным потенциалом в части хранения углекислого газа, совокупный объем потенциальных хранилищ СО2 - не менее 4,6Гт, заявил на конференции "Подземные сооружения 2023" глава Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Игорь Шпуров.

"Объем таких хранилищ составит не менее 4,6 гигатонн. Это огромный объем, который может позволить нам утилизировать не только собственные выбросы СО2, но и помогать нашим странам-партнерам, использовать наши ресурсы в коммерческих целях, в т.ч. для наших азиатских партнеров", - сказал он.

Шпуров призвал недропользователей отходить от рассуждений об утилизации и захоронении СО2 в пользу именно хранения с перспективами его дальнейшего использования, в том числе в рамках новых производств: "Мы обращались к недропользователям не говорить "утилизация" и "захоронение", так как это отбрасывает нас на 2-3 года назад и переводит нашу работу в плоскость отходов, чего мы в последние годы старались избежать. Когда мы говорим о системе CCUS (улавливание, хранение и использование углерода - ИФ), мы говорим о системе хранения климатических газов".