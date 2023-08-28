Полугодовая выручка "ВУШ Холдинга" выросла в 1,4 раза до 4,44 млрд рублей

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В I полугодии 2023 года выручка ПАО "ВУШ Холдинг" по МСФО составила 4,44 млрд рублей, что в 1,4 раза больше, чем за тот же период 2022 года (3,2 млрд рублей), сообщила компания.

В том числе выручка от услуг кикшеринга (исключая выручку от продаж самокатов и прочих товаров) возросла в 1,6 раза - до 4,4 млрд рублей с 2,7 млрд рублей.

Показатель EBITDA кикшеринга составил 2 млрд рублей, увеличившись на 45%. Рентабельность по этому показателю снизилась до 46% с 51%.

Чистая прибыль возросла в 3,3 раза - до 1,3 млрд рублей с 0,38 млрд рублей.

Чистый долг на конец I полугодия 2023 года составил 4,6 млрд рублей, увеличившись на 39%. Соотношение чистого долга к показателю EBITDA за последние 12 месяцев составило 1,2 против 1,3 годом ранее.

Как говорится в сообщении, количество поездок за первые 8 месяцев 2023 года составило 71,5 млн, увеличившись в 1,9 раза год к году.

Парк компании по состоянию на 26 августа 2023 года составил 138 тысяч СИМ (средства индивидуальной мобильности, включает электросамокаты и электровелосипеды) увеличившись на 68% по сравнению с 82 тыс. на 31 декабря 2022 года.

Количество зарегистрированных аккаунтов по состоянию на 26 августа 18,6 млн, что на 56% превышает аналогичный показатель на конец 2022 года.

Количество городов присутствия компании (локаций) на 26 августа 2023 года составляет 53 города.

Whoosh - разработчик технологических решений для микромобильного транспорта и крупнейший российский оператор одноименного кикшеринга. Whoosh представлен в России, Белоруссии и Казахстане. Общее количество пользователей сервиса - более 15 млн человек.

ПАО "ВУШ Холдинг" в декабре 2022 года провело IPO, в ходе которого привлекло 2,1 млрд рублей. По итогам IPO доля акций в свободном обращении составляет около 10% уставного капитала