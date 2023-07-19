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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:22

"ВУШ Холдинг" может направить на дивиденды за год 50% скорректированной чистой прибыли

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - ПАО "ВУШ Холдинг" (оператор сервиса кикшеринга Whoosh) ожидает, что по итогам I полугодия показатель чистый долг/EBITDA будет на уровне менее 1,5; исходя из этого, согласно дивполитике компании, дивидендные выплаты могут составить 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО за 12 месяцев к 30 июня 2023 года.

Как сообщила компания, прогноз показателя чистый долг/EBITDA сделан на основе проекта финансовой отчетности за I полугодие 2023 года, раскрыть которую должны в августе.

Дивидендная политика компании предусматривает, что минимальный целевой уровень дивидендных выплат зависит от показателя чистый долг/EBITDA на последнюю отчетную дату и определяется в процентах от чистой прибыли за предшествующие отчетной дате 12 месяцев.

В частности, если показатель чистый долг/EBITDA не превышает 1,5, рекомендуемый размер дивидендов составит 50% от чистой прибыли по МСФО; если этот показатель выше 1,5, но не более 2,5 - то 25% от чистой прибыли. Если показатель чистый долг/EBITDA превысит 2,5, компания не будет выплачивать дивиденды.

Планируется, что решение о дивидендах совет директоров компании будет принимать в октябре 2023 года. Ранее финансовый директор "ВУШ Холдинга" Александр Синявский объяснял, что рассмотрение вопроса о дивидендах на основе отчетности за I полугодие связано с сезонностью бизнеса кикшеринга.

Скорректированная чистая прибыль компании по МСФО за II полугодие 2022 года составила 1 млрд рублей, за I полугодие 2022 года - 0,4 млрд рублей.

Whoosh - разработчик технологических решений для микромобильного транспорта и крупнейший российский оператор одноименного кикшеринга. Whoosh представлен в России, Белоруссии и Казахстане. Общее количество пользователей сервиса - более 15 млн человек.

ПАО "ВУШ Холдинг" в декабре 2022 года провело IPO, в ходе которого привлекло 2,1 млрд рублей. По итогам IPO доля акций в свободном обращении составляет около 10% уставного капитала. Уставный капитал ПАО "ВУШ Холдинг" составляет 1,114 млн рублей, он разделен на 111 млн 382,432 тыс. обыкновенных акций номиналом 0,01 рубля.

Whoosh ВУШ Холдинг Александр Синявский
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