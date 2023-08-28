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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

VK получит более 90% в образовательной платформе "Тетрика"

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - VK увеличит долю в онлайн-платформе "Тетрика" до более 90%, сообщила компания.

Сумма сделки не раскрывается.

Работа сервиса направлена на онлайн-занятия с репетиторами.

"Тетрика" будет объединена с "Учи.Дома" (часть "Учи.ру", в начале года VK стала единственным владельцем компании - ИФ). Согласно сообщению VK, это позволит сконцентрировать ресурсы на развитии сервисов в сегменте репетиторства.

Также российская интернет-компания намерена за счет этого усилить позиции на рынке дополнительного школьного образования.

Проекты продолжат работать под своими брендами.

VK развивает образование на всех ступенях - от школьного до профессионального. В периметр компании входят образовательные сервисы Skillbox, GeekBrains, SkillFactory, "Учи.ру", "Умскул", "Тетрика", "Сферум" и другие. Кроме того, VK развивает олимпиадное направление на собственной платформе All Cups.

VK Тетрика
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