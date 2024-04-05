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VK нарастила долю в образовательной платформе "Тетрика" почти до 86%

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Группа VK в III квартале 2023 года нарастила долю в ООО "Препреп.ру" (развивает образовательную платформу "Тетрика") до 85,97% с 60,67% говорится в финансовой отчетности интернет-холдинга.

Cтоимость приобретенных 25,3% "Тетрики" составила 707 млн рублей.

В августе 2023 года VK сообщала о намерении увеличить долю до более 90%."Тетрика" будет объединена с "Учи.Дома" (часть принадлежащей холдингу образовательной платформы "Учи.ру").

По данным ЕГРЮЛ, в настоящее время 30,7% в "Препреп.ру" принадлежит ООО "Учи.ру"; МКООО "ВК Образовательные технологии" владеет 26,7%, ООО "Компания ВК" - 28,6%, остальное принадлежит физлицам.

По итогам 2023 года выручка "Препреп.ру" составила 1 млрд рублей, чистый убыток - 320 млн рублей.

VK интересуется образованием на всех ступенях - от школьного до профессионального. В периметр компании входят сервисы Skillbox, GeekBrains, SkillFactory, "Учи.ру", "Умскул", "Тетрика", "Сферум" и другие. Кроме того, холдинг развивает олимпиадное направление на собственной платформе All Cups.

VK Препреп.ру Тетрика
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