Fortescue в 2023 финансовом году снизила чистую прибыль на 23%

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Австралийская Fortescue Metals Group, один из крупнейших производителей железной руды в мире, в 2023 финансовом году сократила чистую прибыль на 22,6%, говорится в пресс-релизе компании.

Чистая прибыль по итогам финансового года, завершившегося 30 июня, составила $4,8 млрд против $6,2 млрд годом ранее.

Снижение показателя связано с неденежным обесценением проекта по добыче магнетитовой руды Iron Bridge в размере $726 млн из-за его возросшей себестоимости на фоне инфляционного давления и задержек в поставках.

Базовая прибыль уменьшилась на 11% - до $5,52 млрд с $6,2 млрд, что обусловлено снижением цен на железную руду.

Выручка Fortescue сократилась на 3% - до $16,87 млрд с $17,39 млрд, при этом средняя выручка от продажи железной руды металлургическим предприятиям составила $94,74 за тонну по сравнению с $99,8 годом ранее.

Дополнительным фактором, оказавшим негативное влияние на финансовые результаты компании, стал рост прямых операционных расходов: за минувший год они увеличились на 10,2% - до $17,54 на тонну с $15,91.

По итогам фингода Fortescue зафиксировала рекордный объем поставок руды: 192 млн тонн против 189 млн тонн годом ранее.

Окончательные дивиденды составят 1 австралийский доллар (64 цента США) в расчете на акцию против 1,21 австралийского доллара за 2022 финансовый год. Всего за фингод компания выплатит 1,75 австралийского доллара на акцию.

В текущем финансовом году Fortescue прогнозирует поставки железной руды на уровне 192-197 млн тонн. Капитальные затраты ожидаются в диапазоне от $2,8 млрд до $3,2 млрд.

Fortescue также сообщила о назначении главой компании ее главного операционного директора Дино Отранто. Причины неожиданного ухода с этого поста Фионы Хик, которая проработала на своей должности около полугода и покинет ее по обоюдному согласию сторон, не раскрываются.

Очередные кадровые перестановки в высшем руководстве могут вызвать беспокойство у участников рынка, считает аналитик Citi Пол Мактаггарт.

Акции Fortescue потеряли в цене 5% по итогам торгов в Сиднее в понедельник. С начала 2023 года их стоимость уменьшилась на 3%, в то время как индекс S&P/ASX 200 за тот же период вырос на 1,7%.