Fortescue сократила годовую чистую прибыль в 1,7 раза

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Австралийская Fortescue, один из крупнейших производителей железной руды в мире, по итогам 2025 финансового года (завершился 30 июня) сократила чистую прибыль на 41%, не оправдав ожиданий рынка.

В отчетном году чистая прибыль компании составила $3,37 млрд против $5,68 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные Visible Alpha, в среднем оценивали чистую прибыль в $3,49 млрд.

Базовая EBITDA снизилась на 26% - до $7,94 млрд.

Выручка уменьшилась на 15% - до $15,54 млрд.

Совет директоров Fortescue объявил финальные дивиденды в размере 0,60 австралийского доллара на акцию. Это меньше, чем годом ранее (0,89 австралийского доллара на акцию).

Между тем годовой объем отгрузки желруды по итогам завершившегося фингода вырос на 4% в сравнении с предыдущим годом и составил рекордные 198,4 млн тонн. В текущем году компания планирует отгрузить 195-205 млн тонн руды.

С начала 2025 года капитализация Fortescue увеличилась на 5,3%.

Fortescue Австралия
