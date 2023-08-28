"Газпром нефть" запустит полный цикл производства российских синтетических масел

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - ООО "Газпромнефть - смазочные материалы" готовится запустить на Омском заводе смазочных материалов комплекс гидроизодепарафинизации, который станет крупнейшим в России производством компонентов для высокотехнологичных синтетических масел, применяемых в автомобильной технике и промышленном оборудовании, сообщила "Газпром нефть".

Новый комплекс позволит отказаться от использования импортных базовых масел и обеспечить российский рынок современными смазочными материалами, созданными полностью на отечественной основе. Объем выпуска составит 220 тысяч тонн в год, инвестиции "Газпром нефти" в проект превышают 44 млрд рублей.

"Комплекс не имеет аналогов в российской нефтеперерабатывающей отрасли и может работать на всех видах нефтяного сырья для производства масел, за счет чего достигается максимальная эффективность. Выпуск продукции будет осуществляться по трехступенчатой системе, которая обеспечивает качество синтетических масел на уровне лучших мировых стандартов. Все технологические этапы будут проходить под воздействием водорода с использованием современных катализаторов, благодаря которым раскрываются и усиливаются ключевые свойства смазочных материалов", - отмечает компания.

По словам главы "Газпромнефть - смазочные материалы" Анатолия Скоромца, с вводом в эксплуатацию ГИДП компания сможет "кратно увеличить выпуск необходимых базовых компонентов как для собственного производства синтетических масел, так и для других российских предприятий-партнеров".