Россия с 2026 года закроет потребность в катализаторах для нефтепереработки

Сейчас отечественное производство покрывает 70% потребности, считают в Минпромторге

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Россия на сегодняшний день за счет собственных мощностей покрывает 70% потребности в катализаторах для нефтеперерабатывающей отрасли, предполагается, что с 2026 года спрос на внутреннем рынке будет обеспечен на 100% и часть продукции будет поставляться на внешние рынки, заявил журналистам вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Сегодня 70% объемов потребления катализаторов для нефтепереработки обеспечивается российскими производственными мощностями. При этом есть позиции, освоение которых еще предстоит: это катализаторы гидрокрекинга, риформинга с непрерывной регенерацией и платиновые катализаторы для гидроочистки дизельного топлива; общий объем потребности в них составляет 1200 тонн в год", - сказал он после заседания координационного совета по импортозамещению в ТЭК.

Он напомнил, что сейчас в России реализуется проект по строительству завода по производству катализаторов для установок каталитического крекинга, гидроочистки и гидрокрекинга, предусматривающий инвестиции в размере более 65 млрд рублей.

"Также при поддержке российских нефтегазовых компаний и предприятий химической промышленности уже ведется разработка технологии производства катализаторов для гидроочистки дизельного топлива. Уже запланировано проведение промышленных испытаний. Ведется работа по освоению производства катализаторов риформинга с непрерывной регенерацией, рассчитываем на запуск их серийного производства не позднее 2026 года", - добавил он.

"Реализация данных мероприятий позволит обеспечивать с 2026 года российскую нефтеперерабатывающую промышленность соответствующими катализаторами в объеме около 21 тыс. тонн в год и не только полностью покрыть потребность, но и поставлять такую продукцию на экспорт", - заявил Мантуров.

"Газпром нефть" с 2019 года реализует нацпроект по строительству катализаторного завода в Омске мощностью 21 тыс. тонн катализаторов в год. Конфигурацией проекта предусмотрено производство 4 тыс. тонн катализаторов гидроочистки, 2 тыс. тонн катализаторов гидрокрекинга и 15 тыс. тонн катализаторов каталитического крекинга в год. Компания сообщала о том, что частично заместила иностранные катализаторы аналогами собственного производства на Московском и Омском НПЗ.