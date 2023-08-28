Россия с 1 по 27 августа увеличила отгрузки зерна на экспорт на 27%

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - РФ с 1 по 27 августа отгрузила на экспорт 6,4 млн тонн основных зерновых культур, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в мониторинге Российского зернового союза.

Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, отгрузки пшеницы выросли на 29%, до 5 млн 355 тыс. тонн, ячменя - на 15%, до 910 тыс. тонн, кукурузы - почти в 1,6 раза, до 166,8 тыс. тонн.

"В принципе уже можно оценить объем отгрузок основных видов зерна за весь август. Он может составить 7,3 млн тонн, что почти на 26% больше, чем в августе прошлого года (5,8 млн тонн)", - сказала она. Экспорт пшеницы Тюрина оценила в 6,1 млн тонн (4,5 млн тонн год назад, рост на 34%), ячменя - в более 1 млн тонн (844 тыс. тонн, рост на 18%). "Достаточно серьезно могут вырасти отгрузки кукурузы - на 56%, до 191 тыс. тонн против 122 тыс. тонн в прошлом сезоне", - отметила она.

По ее оценке, за первые два месяца текущего сезона (июль-август) будет отгружено порядка 10,6 млн тонн пшеницы, это на 45% больше, чем год назад. "Спрос на российскую пшеницу очень высокий. Число стран-покупателей в августе сохранилось на уровне августа прошлого года, но достаточно серьезно изменилась география экспорта, - сказала эксперт. - В августе по закупкам лидирует Египет, куда будет поставлено порядка 600 тыс. тонн. Но это почти в два раза меньше, чем в августе 2022 года. На втором месте может оказаться Алжир. Отгрузки в эту страну выросли почти в 6 раз, до 518 тыс. тонн против 88 тыс. тонн год назад. Турция, снизившая закупки на 43%, будет третьей. Думаю, это отчасти связано с надеждой на то, что будет поступать дешевая украинская пшеница".

В то же время продолжается активный рост поставок в Африку. В Кению они увеличились в 9 раз, до 320 тыс. тонн, в Судан - в 2,5 раза, почти до 180 тыс. тонн. "Большие объемы в августе поставлены в Тунис - 94 тыс. тонн, в Йемен - 73 тыс. тонн. В прошлом сезоне в эти страны поставок не было. Порядка 50 тыс. тонн экспортировано в Мозамбик, Танзанию, Эритрею. Пшеница отправлялась также в Нигерию, Сомали и некоторые другие страны", - сказала эксперт.

Аналогичная динамика и в отгрузках в Латинскую Америку. В Бразилию отправлено 224 тыс. тонн, Мексику - 125 тыс. тонн, Венесуэлу - 59 тыс. тонн, Перу - 55 тыс. тонн. В августе прошлого года этих стран в числе покупателей российской пшеницы не было. "В направлении стран Юго-Восточной Азии тоже хорошие результаты. Поставки в Бангладеш выросли в 47 раз, до 263 тыс. тонн. В Индонезию отправлено 133 тыс. тонн, год назад отгрузки были минимальными", - сообщила Тюрина.

По ее данным, среди перевалочных мощностей с начала месяца лидирует рейдовая перевалка. Рост отгрузок основных видов зерна составил 34%, до 1 млн 955 тыс. тонн. Отгрузки через Новороссийск увеличились на 78%, до 1 млн 930 тыс. тонн, через Ростов-на-Дону - на 18%, до 842 тыс. тонн. Активно работают и другие порты.

Как сообщила Тюрина, пшеницу в августе отгружали 40 компаний против 100 год назад.

Говоря о ценовой ситуации, она заявила, что на фоне повышения прогнозов по сбору зерна, прежде всего пшеницы, в РФ "рынок замер, взял паузу и пытается оценить, где и что закупать". "В итоге цены стабильны. Стоимость французской пшеницы сохранилась на уровне предыдущей недели - $252 за тонну, американской - снизилась всего на 0,7%, российской (FOB Новороссийск), как и неделей ранее - $250 за тонну. Фактически весь август цена у нас держится в пределах $250 за тонну", - сказала Тюрина.

По ее словам, на внутреннем рынке на фоне хороших сборов на юге цены начали несколько снижаться, в центре и в Поволжье пока небольшой рост, но здесь уборка еще продолжается. "Но в целом можно говорить о том, что цены в среднем по России сейчас стабильные - 13 800 рублей за тонну. С начала сезона (с июля 2023 года - ИФ) цены у производителей в рублевом эквиваленте выросли на 14,5%, в долларовом - на 7%", - сказала Тюрина, отметив, что рост спроса на российскую пшеницу и положительная динамика экспорта сохранятся и в четвертом квартале этого года.