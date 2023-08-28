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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Goldman Sachs продает подразделение в сфере личного финансового менеджмента

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Goldman Sachs Group Inc. продает подразделение в сфере личного финансового менеджмента (Personal Financial Management, PFM) одному из крупнейших в США инвестиционных консультантов Creative Planning.

Сумма сделки не раскрывается, однако в пресс-релизе инвестбанка отмечается, что он зафиксирует доход после ее закрытия.

Creative Planning управляет клиентскими активами на общую сумму порядка $245 млрд, в его филиалах работает более 2,1 тыс. сотрудников.

После закрытия сделки команда Creative в сфере управления состояниями сохранит доступ к инвестиционным решениям и услугам Goldman Sachs Asset Management, говорится в сообщении Goldman.

Стороны рассчитывают завершить сделку в четвертом квартале 2023 года.

Акции Goldman прибавляют в цене 1,5% в ходе торгов в понедельник. С начала текущего года их стоимость снизилась на 5,4%.

Goldman Sachs
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