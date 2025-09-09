Поиск

Goldman Sachs будет управлять пенсионными активами Shell на сумму $40 млрд

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Американский банк Goldman Sachs Group Inc. будет управлять пенсионными активами нефтегазовой компании Shell на общую сумму $40 млрд.

Ряд структур Shell в сфере управления пенсионными накоплениями, а также ее кэптивная страховая компания выбрали Goldman Sachs для управления активами в Европе, а также предоставления консультационных услуг в этой сфере в Северной Америке, говорится в пресс-релизе Goldman Sachs Asset Management.

Соглашение свидетельствует о растущей привлекательности схем, которые позволяют пенсионным фондам передавать управление активами третьим сторонам, уже занимающимся инвестированием пенсионных средств других компаний, пишет газета Financial Times.

Goldman Sachs Asset Management стала одним из главных бенефициаров этой тенденции: подобные мандаты составляют $450 млрд из общей суммы активов в управлении компании, составляющей $3 трлн.

Для Goldman Sachs соглашение является одной из крупнейших подобных сделок, оно было заключено по итогам конкурентного тендерного процесса, отмечается в пресс-релизе.

С начала 2025 года капитализация Goldman Sachs выросла на 29,6%.

Минфин включил "Домодедово" в план продажи госактивов на 2025 г.

Нефтегазовые доходы бюджета РФ в 2026 году будут закладываться исходя из цены $59/барр.

Фондовый рынок США завершил торги ростом, Nasdaq обновил рекорд

