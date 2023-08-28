Выручка "МаксимаТелекома" в I полугодии по МСФО снизилась в 4,5 раза

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Выручка АО "МаксимаТелеком" в I полугодии по МСФО составила 1,7 млрд рублей, сократившись в 4,5 раза по сравнению с тем же периодом 2022 года (7,8 млрд рублей), говорится в отчете оператора.

Операционный убыток составил 286,7 млн рублей против операционной прибыли в размере 89,8 млн рублей в I полугодии 2022 года.

Убыток до налогообложения увеличился в 2,7 раза - до 650 млн рублей.

Чистый убыток составил 558,9 млн рублей, увеличившись в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

В I квартале "МаксимаТелеком" в ходе реорганизации продал своему бывшему акционеру - АО "Инвестмир" - доли в дочерних предприятиях: ООО "МТ-ЛАБ", АО "Экотех", АО "Оператор городских решений", ООО "МаксимаТелеком Северо-Запад", ООО "Городские сервисы" (ИНН 7707366877) и ООО "Городские сервисы" (ИНН 9710078939) за 3,59 млн рублей.

В ходе реорганизации бизнес "МаксимаТелекома" был разделен на два направления - интеграторский и операторский. Операторский бизнес остался в "МаксимаТелекоме".

Компания на основе собственной беспроводной сети передачи данных предоставляет доступ в интернет по технологии Wi-Fi для пассажиров общественного транспорта Москвы, а также обеспечивает инфраструктуру для развития цифровых сервисов "умного города" и единого городского пространства беспроводного доступа в интернет. Также она управляет публичной сетью Wi-Fi в региональных аэропортах России. Решения и сервисы "МаксимаТелеком" используются в работе Московского метрополитена и столичного транспортного комплекса.

Единственным акционером компании является АО "Макомнет" ("дочка" "Ростелекома").