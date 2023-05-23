"Макомнет" консолидировал 100% "МаксимаТелекома"

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - АО "Макомнет" (СП "Ростелекома" с Московским метрополитеном) увеличило долю в АО "МаксимаТелеком" до 100% с 76,25%, говорится в сообщении "МаксимаТелекома".

Продавцом выступило ООО "СмартМолл" (100%-ная "дочка" "МаксимаТелекома"), сделка совершена 22 мая.

"В результате "Макомнет" получил полный контроль в операторе, расширив инфраструктуру и укрепив позиции на телекоммуникационном рынке города Москвы, в частности, - в сегменте проектов на транспорте, а также дополнил предложения для операторов связи, корпоративных и государственных заказчиков", - прокомментировали "Интерфаксу" в "МаксимаТелекоме".

"Макомнет" (в котором 51% принадлежит "Ростелекому") стал владельцем 76,25% "МаксимаТелекома" 31 марта. В периметр сделки вошел операторский бизнес "МаксимаТелекома", включающий сеть оператора в Москве, компетенции по организации и монетизации беспроводных сетей связи в городском транспорте, а также сервис Wi-Fi для пассажиров. Кроме того, периметр сделки включил портфель проектов и долгосрочных сервисных контрактов.

"МаксимаТелеком" управляет единой городской сетью Wi-Fi в Москве, сетями в городском транспорте (в том числе в метро) Москвы и Санкт-Петербурга, Казани и Магадана, а также в региональных аэропортах РФ. Компания специализируется на цифровых решениях и инфраструктурных проектах для городов и отраслей экономики. Компании группы предоставляют технологические решения и реализуют проекты по цифровизации транспорта, городского хозяйства, промышленных предприятий, ЖКХ и других ключевых отраслей.

"Макомнет" зарегистрирован в феврале 1993 года, занимается построением сетей для операторов мобильной связи и распределенных систем передачи медиа-контента на объектах транспортной инфраструктуры. "Ростелеком" владеет 51% компании, ГУП "Московский метрополитен" – 49%.