Segezha сократила OIBDA по МСФО в II кв. вдвое

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Подконтрольный АФК "Система" лесопромышленный холдинг Segezha Group завершил II квартал 2023 года с ожидаемым снижением OIBDA в 2 раза в годовом исчислении - до 2,93 млрд рублей с 5,9 млрд рублей.

Как сообщила компания, по сравнению с I кварталом 2023 года показатель вырос в 2,7 раза. Сравнение с предыдущим периодом более показательно для текущей деятельности компании, чем со II кварталом прошлого года, ставшим последним отчетным периодом до вступления в действие европейских санкций против российского лесопромышленного комплекса.

Выручка Segezha по итогам II квартала 2023 года составила 21,1 млрд рублей, что на 24% меньше, чем годом ранее, и на 13% больше, чем в январе-марте этого года. Положительную динамику квартал к кварталу в компании объясняют ростом объемов реализации готовой продукции. "Положительный эффект также оказало ослабление рубля к основным иностранным валютам", - отмечается в пресс-релизе.

В результате рентабельность Segezha по OIBDA составила 14% против 21% годом ранее и 6% в I квартале 2023 года.

Чистый убыток компании во II квартале достиг 3,9 млрд рублей против 19,8 млрд рублей чистой прибыли годом ранее. По сравнению со I кварталом этого года убыток вырос на 3%.

Результаты Segezha оказались на уровне ожиданий рынка по OIBDA: опрошенные "Интерфаксом" аналитики прогнозировали 3 млрд рублей. По выручке и чистому убытку результаты чуть хуже прогноза - 22 млрд рублей и 2,96 млрд рублей соответственно.

В целом за первое полугодие 2023 года Segezha получила чистый убыток в размере 7,66 млрд рублей против 12 млрд рублей чистой прибыли годом ранее. Показатель OIBDA составил 4,03 млрд рублей, что в 4,2 раза меньше, чем в январе-июне прошлого года. Выручка в первом полугодии снизилась на 31%, до 39,79 млрд рублей.

Отрицательный свободный денежный поток Segezha в II квартале 2023 года составил 2,7 млрд рублей (по итогам I квартала 2023 года - 8,35 млрд рублей), в январе-июне - 11 млрд рублей (в первом полугодии 2022 года - 25,95 млрд рублей).

Чистый долг Segezha на конец II квартала 2023 года почти составил 114 млрд рублей (на конец I квартала - 110,5 млрд рублей).

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