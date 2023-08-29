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Segezha оценивает размер выплат по налогу на сверхприбыль в 465 млн рублей

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Лесопромышленный холдинг Segezha Group оценивает свои выплаты в федеральный бюджет РФ в рамках windfall tax в 465 млн рублей.

"Принимая во внимание намерение руководства выплатить гарантийный депозит в указанные выше сроки (до 30 ноября 2023 года - ИФ), руководство группы оценивает сумму налога на сверхприбыль в размере 465 млн рублей, которая будет признана и представлена в консолидированном отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, как текущий налог на прибыль", - говорится в отчете Segezha за II квартал по МСФО.

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Президент РФ Владимир Путин в начале августа 2023 года подписал закон о введении в РФ налога на сверхприбыль прошлых лет, который, по расчетам властей, принесет в бюджет 300 млрд рублей.

Законом с 1 января 2024 года вводится разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 годы оказалась выше 1 млрд рублей. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за этот двухлетний период над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 года, а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. При этом сумму налога можно снизить в два раза - до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года.

Во вторник Segezha представила отчет за II квартал, согласно которому за первое полугодие 2023 года компания получила чистый убыток по МСФО в размере 7,66 млрд рублей против 12 млрд рублей чистой прибыли годом ранее. Показатель OIBDA составил 4,03 млрд рублей, что в 4,2 раза меньше, чем в январе-июне прошлого года. Выручка в первом полугодии снизилась на 31%, до 39,79 млрд рублей.

Segezha
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