Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

"Татнефть" нарастила полугодовую чистую прибыль по МСФО лучше прогноза

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - "Татнефть" в первом полугодия 2023 года получила чистую прибыль по МСФО в 147,83 млрд рублей, что на 5,7% больше, чем годом ранее. Результат оказался выше прогноза аналитиков, которые ожидали чистую прибыль за полугодие в размере 145,05 млрд рублей. Ближе всех оказался прогноз "Финама" - 147,2 млрд рублей.

Выручка "Татнефти" в январе-июне составила 623,86 млрд рублей, что на 21,1% меньше, чем в первом полугодии 2022 года. От продажи нефти компания получила 379,22 млрд рублей (-33,5%) выручки (до вычета межсегментных продаж и корпоративной реализации - ИФ), от реализации нефтепродуктов - 373,56 млрд рублей (-16,2%).

На нефть, реализованную на внутреннем рынке, пришлось 24% всей выручки от реализации нефти - 92,38 млрд рублей, на экспортированную в страны дальнего зарубежья нефть - 31,6% выручки сегмента или 119,65 млрд рублей. Большая часть выручки - 43% - пришлась на межсегментную реализацию - 162,37 млрд рублей.

Большую часть выручки от переработки нефти составила реализация нефтепродуктов на внутреннем рынке - 250,46 млрд рублей. Экспорт нефтепродуктов в страны дальнего зарубежья принес 26% от сегментной выручки - 97,47 млрд рублей, реализация в СНГ - 3,2% или 11,8 млрд рублей.

Выручка шинного бизнеса составила 6,4 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии "Татнефть" получила 128,1 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 15,7% меньше результата аналогичного периода прошлого года. При этом выручка снизилась на 25% - до 531 млрд рублей. Совет директоров компании рекомендовал акционерам утвердить на внеочередном собрании дивиденды за период в размере 27,54 рубля на акцию (соответствует 50% чистой прибыли по РСБУ).

Татнефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Polymetal завершил делистинг с LSE

Гохран 28 сентября проведет торги по продаже алмазов стартовой ценой $2,45 млн

Гохран 28 сентября проведет торги по продаже алмазов стартовой ценой $2,45 млн

Segezha оценивает размер выплат по налогу на сверхприбыль в 465 млн рублей

Segezha сократила OIBDA по МСФО в II кв. вдвое

Индекс МосБиржи превысил 3200 пунктов впервые за две недели

Индекс МосБиржи превысил 3200 пунктов впервые за две недели

ЦБ РФ зарегистрировал новую систему международных переводов Kwikpay

ЦБ РФ зарегистрировал новую систему международных переводов Kwikpay

Эксперты отметили глобальные последствия ослабления экономики Китая

"Акрон" оценил свои выплаты в рамках windfall tax в 4,7 млрд рублей

"Акрон" оценил свои выплаты в рамках windfall tax в 4,7 млрд рублей

Источник сообщил о планах выделить из ФНБ 650 млрд рублей на поддержку авиапрома

Источник сообщил о планах выделить из ФНБ 650 млрд рублей на поддержку авиапрома
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });