"Татнефть" нарастила полугодовую чистую прибыль по МСФО лучше прогноза

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - "Татнефть" в первом полугодия 2023 года получила чистую прибыль по МСФО в 147,83 млрд рублей, что на 5,7% больше, чем годом ранее. Результат оказался выше прогноза аналитиков, которые ожидали чистую прибыль за полугодие в размере 145,05 млрд рублей. Ближе всех оказался прогноз "Финама" - 147,2 млрд рублей.

Выручка "Татнефти" в январе-июне составила 623,86 млрд рублей, что на 21,1% меньше, чем в первом полугодии 2022 года. От продажи нефти компания получила 379,22 млрд рублей (-33,5%) выручки (до вычета межсегментных продаж и корпоративной реализации - ИФ), от реализации нефтепродуктов - 373,56 млрд рублей (-16,2%).

На нефть, реализованную на внутреннем рынке, пришлось 24% всей выручки от реализации нефти - 92,38 млрд рублей, на экспортированную в страны дальнего зарубежья нефть - 31,6% выручки сегмента или 119,65 млрд рублей. Большая часть выручки - 43% - пришлась на межсегментную реализацию - 162,37 млрд рублей.

Большую часть выручки от переработки нефти составила реализация нефтепродуктов на внутреннем рынке - 250,46 млрд рублей. Экспорт нефтепродуктов в страны дальнего зарубежья принес 26% от сегментной выручки - 97,47 млрд рублей, реализация в СНГ - 3,2% или 11,8 млрд рублей.

Выручка шинного бизнеса составила 6,4 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии "Татнефть" получила 128,1 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 15,7% меньше результата аналогичного периода прошлого года. При этом выручка снизилась на 25% - до 531 млрд рублей. Совет директоров компании рекомендовал акционерам утвердить на внеочередном собрании дивиденды за период в размере 27,54 рубля на акцию (соответствует 50% чистой прибыли по РСБУ).