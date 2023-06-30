Акционеры "Татнефти" одобрили финальные дивиденды за 2022 г. в 27,71 руб. на акцию

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Татнефть" на прошедшем в заочной форме повторном годовом собрании одобрили финальные дивиденды за 2022 год в размере 27,71 руб. на акцию, говорится в сообщении компании.

Всего выплаты за 2022 год составят 67,28 рубля на акцию с учетом ранее выплаченных 39,57 руб./а.

Оставшуюся после выплаты дивидендов чистую прибыль по итогам 2022 года решено оставить нераспределённой.

Реестр лиц, имеющих право на получение дивидендов, закрывается 4 июля.

Дивидендная политика "Татнефти" предполагает целевой уровень выплат акционерам в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ - в зависимости от того, какая из них больше. Ранее сообщалось, что в 2022 году "Татнефть" получила 284,6 млрд рублей чистой прибыли по МСФО и 241,9 млрд рублей - по РСБУ.

Акционеры утвердили новый состав совета директоров. Результаты голосования по этому вопросу не раскрываются, однако существенных изменений в совете не планировалось: среди кандидатов в СД, согласно материалам к собранию, был лишь один новый (Сергей Неклюдов вместо независимого директора Юрия Левина, управляющего партнера BVM Capital Partners Ltd).

Остальные 14 директоров входили в состав прежнего совета: министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин, генеральный директор АО "Связьинвестнефтехим" Валерий Сорокин, генеральный директор "Татнефти" Наиль Маганов, помощник главы Татарстана по вопросам нефтяной промышленности Шафагат Тахаутдинов, заместитель генерального директора по стратегическому развитию "Татнефти" Нурислам Сюбаев, главный геолог компании Раис Хисамов, первый заместитель генерального директора по разведке и добыче нефти и газа Рустам Халимов, ветеран труда Рафаиль Нурмухаметов, начальник государственно-правового управления главы республики Татарстан Лариса Глухова, министр земельных и имущественных отношений Татарстана Фаниль Аглиуллин, управляющий директор компании G Petroconsulting Ltd. Ласло Гереч и директор Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения Российской академии наук Валерий Крюков. Президент Татарстана Рустам Минниханов входит в совет директоров по праву "золотой акции".

Также акционеры "Татнефти" избрали членов ревизионной комиссии, определили АО "Технологии Доверия - Аудит" (ранее компания называлась "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит") аудитором, утвердили отчетность ПАО "Татнефть", устав и ряд положений компании в новой редакции.

Уставный капитал "Татнефти" составляет 2 326 199 200 рублей, он разделен на 2 178 690 700 обыкновенных и 147 508 500 привилегированных акций номиналом один рубль. Правительство Татарстана контролирует около 36% голосующих акций компании.