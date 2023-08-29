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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Источники сообщили, что экспортная пошлина на удобрения может составить 7%

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Ставка экспортной пошлины на удобрения из РФ может составить не 8% от таможенной стоимости продукции, как это планировалось изначально, а 7%.

Как сообщил "Интерфаксу" федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения вопроса, вариант со ставкой 7% на период до конца 2024 года сейчас рассматривается. Другой собеседник агентства, знакомый с ситуацией, подтвердил, что такой вариант сейчас на столе, финального решения нет, хотя времени на его принятие осталось крайне мало – пошлина должна заработать уже с 1 сентября.

В первой редакции проекта постановления, подготовленного Минфином и опубликованного в начале августа, предусматривалось введение экспортной пошлины для удобрений в размере 8% с 1 сентября текущего года и до конца 2024 года. Затем Минфин исключил из проекта водорастворимые фосфорсодержащие удобрения с высокой себестоимостью – водородфосфат диаммония и диводородфосфат аммония.

С комментариями к проекту постановления обращалась компания "ФосАгро" – крупнейший в России производитель сложных фосфорсодержащих удобрений, она предлагала дифференцировать ставку экспортной пошлины в зависимости от сложности и числа переделов производства удобрений. Учтены ли эти предложения, не сообщалось, получить комментарии в Минфине, Минпромторге и Минэкономразвития пока не удалось.

Сейчас при экспорте удобрений действует нулевая пошлина, если таможенная стоимость 1 тонны не превышает эквивалент $450. При превышении этого уровня применяется ставка в размере 23,5% разницы между таможенной стоимостью и $450.

Минфин РФ
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