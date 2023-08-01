В РФ планируют ввести 8%-ю пошлину на экспорт удобрений на 1,5 года

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Ведомства согласовали корректировку параметров экспортной пошлины на удобрения: ожидается, что действующий механизм уже с сентября будет заменен на адвалорную ставку, не привязанную к стоимости удобрений. Об этом рассказали "Интерфаксу" три источника, знакомых с дискуссией.

Вариант, который сейчас выглядит финальным – это введение ставки 8% для всех видов удобрений сроком на 1,5 года, говорят собеседники агентства. Так Минфин рассчитывает собрать с отрасли 120 млрд рублей, заложенные в бюджет этого года. При этом министерство ждет, что, как и в случае с windfall tax, запланированную сумму экспортеры выплатят авансом до конца 2023 года, отмечают они.

Поступления от windfall tax (оцениваются по отрасли в сумму около 25 млрд рублей при оплате в этом году "со скидкой" по ставке 5% вместо 10%) будут учтены в этих 120 млрд руб., рассчитывают собеседники агентства в двух компаниях-производителях удобрений, ссылаясь на соответствующие договоренности с Минфином.

Сейчас пошлина взимается от экспортной стоимости удобрений выше $450 за тонну по единой ставке 23,5%. В таких параметрах пошлина была введена в декабре 2022 года на период с 1 января по 31 декабря 2023 года. Изначально она позиционировалась как механизм изъятия сверхдоходов, возникающих при благоприятной конъюнктуре рынка.

Однако уже к началу этого года стоимость азотных и калийных удобрений, на которые приходится более 60% отраслевого экспорта, упала ниже цены отсечения. В итоге за I полугодие поступления от пошлины составили лишь около 6 млрд рублей.

К настоящему времени пошлина перестала работать окончательно: фосфорные и сложные удобрения, которые подпадали под действие пошлины в первой половине года, тоже подешевели до уровней ниже бенчмарка, говорят собеседники агентства.

Чтобы все-таки собрать с отрасли запланированную сумму, Минфин предложил заменить экспортную пошлину другим механизмом изъятия сверхдоходов. О том, что такая дискуссия идет, говорил в середине июня заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов.

В качестве альтернативного варианта обсуждалась комбинация двух инструментов: повышение НДПИ и введение акциза на газ, однако компании рассчитывают, что им удалось убедить ведомства отказаться от них, отмечают источники. При дальнейшем росте НДПИ пришлось бы сокращать добычу сырья для производства удобрений, а акциз на газ с учетом текущей конъюнктуры рынка сделал бы убыточным производство ряда азотных удобрений, в том числе аммиачной селитры, поясняют они.

Проект постановления правительства, устанавливающий новые параметры экспортной пошлины, должен быть опубликован на портале проектов правовых актов в ближайшее время, ожидают собеседники агентства. По их данным, новая пошлина может заработать уже с 1 сентября.

В Минфине от комментариев отказались.

Параллельно с дискуссией вокруг экспортной пошлины ведомства согласовали отмену квотирования экспорта удобрений: этот механизм планируется заменить лицензиями на экспорт, которые будут отзываться, если компания не будет выполнять обязательства по поставкам на внутренний рынок, говорят источники "Интерфакса". С такой инициативой ранее выступила Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ).

Правительство РФ ввело квоты на экспорт азотных и сложных удобрений с 1 декабря 2021 года в качестве одной из мер по сдерживанию роста цен на продовольствие. Ограничения несколько раз продлевались. В конце мая квоты были продлены на период с 1 июня по 30 ноября 2023 года. Общий объем экспортных квот на этот период составит более 16,3 млн тонн.