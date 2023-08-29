Москва выплатила первый купонный доход по зеленым облигациям для населения

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Столица выплатила купонный доход инвесторам по первому выпуску зеленых облигаций для населения; его объем составил почти 26 млн рублей. Об этом сообщили в столичном комплексе экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Столица выплатила купонный доход инвесторам по первому выпуску зеленых облигаций городского облигационного займа Москвы для населения в объеме 25,9 млн рублей", - говорится в сообщении пресс-службы комплекса во вторник.

Ставка купонного дохода по облигациям составляет 8,5% годовых. Срок обращения ценных бумаг - два года, объем размещения - два млрд рублей. Купонный доход начисляют ежеквартально. Следующую выплату инвесторы получат 28 ноября текущего года.

"Зеленые облигации Москвы для населения входят в число первоклассных ценных бумаг. На протяжении более чем двадцати пяти лет Москва выпускает облигации и всегда полностью и своевременно выполняет свои финансовые обязательства", - сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов; его слова привели в пресс-службе.

Он добавил, что вложения в облигационные выпуски Москвы являются практически безрисковыми.

"Первый выпуск зеленых облигаций Москвы для населения - новый этап в развитии долгового рынка столицы. Жители становятся соинвесторами экологически значимых проектов и получают за это дополнительный гарантированный доход", - заявила глава столичного департамента финансов Елена Зяббарова; ее слова также привели в пресс-службе.

Руководитель департамента добавила, что привлеченные средства направлены на закупку современных электробусов, приходящих на смену дизельным автобусам. "Экологизация общественного транспорта – важный тренд. И выпуск зеленых облигаций для населения – еще один шаг на пути к более здоровой и комфортной городской среде", - отметила она.

Размещение облигаций началось 30 мая на финансовой платформе "Финуслуги" Московской биржи. Инвесторы раскупили весь объем ценных бумаг за пять недель. Облигации не участвуют в биржевых торгах, а значит, их владельцы полностью защищены от рыночных рисков, добавили в пресс-службе.