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Размещен первый в РФ выпуск ипотечных облигаций устойчивого развития

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - ДОМ.РФ совместно с Газпромбанком реализовал первую в России сделку по устойчивой секьюритизации ипотечного портфеля, сообщили в пресс-службе Института развития.

"ДОМ.РФ разместил первый в России выпуск ипотечных облигаций устойчивого развития. (...) Выпуск ипотечных облигаций объемом 29,8 млрд рублей обеспечен социальными и "зелеными" жилищными кредитами, выданными Газпромбанком, и поручительством ДОМ.РФ", - говорится в сообщении.

Директор подразделения "Секьюритизация" ДОМ.РФ Елена Музыкина отметила, что компания планирует и далее расширять линейку инструментов секьюритизации и наращивать объем выпуска ипотечных облигаций для обеспечения развития рынка жилья и ипотеки.

В ДОМ.РФ также пояснили, что более 65% ипотечного покрытия выпуска сформировано из кредитов, выданных Газпромбанком по "Семейной", "Льготной", "Дальневосточной" ипотеке и льготной ипотеке для ИТ-специалистов. Еще 35% - это жилищные кредиты семьям с детьми, заемщикам старше 55 лет, жителям сельской местности и выданные по социальным программ обеспечения жильем сотрудников предприятий. Из этих кредитов 7% ипотечного покрытия относится к "зеленым" кредитам на покупку квартир в домах с классом энергоэффективности А, А+ или А++. При этом 50% от объема выпуска - это ипотека, предоставленная для приобретения жилья на первичном рынке, по которым получено право собственности.

"Кредиты, секьюритизированные через этот выпуск ИЦБ, обеспечили улучшение жилищных условий более 26 тыс. граждан и сокращение почти 900 т парниковых газов ежегодно", - подчеркнула директор подразделения "Устойчивое развитие и международное сотрудничество" ДОМ.РФ Марина Слуцкая.

Критерии отбора кредитов, включенных в обеспечение облигаций устойчивого развития, соответствуют Концепции социальных облигаций и Концепции зеленых облигаций Ипотечного агента ДОМ.РФ.

Первый вице-президент Газпромбанка Владимир Мамакин добавил, что на российском рынке ипотечные облигации впервые обеспечены "зелеными" и социальными жилищными кредитами, а их соответствие статусу облигаций устойчивого развития подтверждено независимым верификатором.

Размещение облигаций проходит в соответствии с подписанным в 2019 году между Институтом развития и Газпромбанком меморандумом о сотрудничестве по выпуску ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ в объеме до 350 млрд рублей.

Первый вице-президент кредитной организации Алексей Попович рассказал, что банком и ДОМ.РФ обсуждается реализация еще одной сделки в текущем и, возможно, нескольких в следующем году. Он также заявил о заинтересованности Газпромбанка в секьюритизации ипотечных кредитов не только на вторичном, но и на первичном рынке жилья.

Нынешний выпуск включен в Сектор устойчивого развития Московской биржи и вошел в топ-5 крупнейших размещений ESG-облигаций на российском рынке. Он также соответствует Принципам социальных облигаций (Social Bond Principles, SBP), Принципам "зеленых" облигаций (Green Bond Principles, GBP) Международной ассоциации рынков капитала (International Capital Markets Association, ICMA) и Таксономии "зеленых" проектов. Верификация выпуска проведена рейтинговым агентством АКРА.

С декабря 2016 года ДОМ.РФ разместил 59 выпусков облигаций объемом более 1,98 трлн рублей. Из них 4 выпуска на общую сумму 47,4 млрд рублей - это социальные, "зеленые" облигации и облигации устойчивого развития.

Газпромбанк ДОМ.РФ
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