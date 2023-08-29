"Трансконтейнер" увеличил чистую квартальную прибыль по МСФО в 2,3 раза

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Во II квартале 2023 года чистая прибыль ПАО "Трансконтейнер" (входит в ГК "Дело") по МСФО выросла в 2,3 раза в годовом исчислении, до 7,318 млрд рублей, говорится в отчете компании.

В первом полугодии 2023 года чистая прибыль составила 14,669 млрд рублей, что в 1,8 раза больше, чем в январе-июне 2022 года.

Выручка компании во втором квартале достигла 51,792 млрд рублей, что в 1,3 раза выше показателя предыдущего года. Показатель EBITDA за этот период увеличился в 1,3 раза, до 12,647 млрд рублей.

В январе-июне выручка составила 100,987 млрд рублей по сравнению с 79,320 млрд рублей годом ранее, EBITDA увеличилась с 18,695 млрд рублей до 24,969 млрд рублей.

"Трансконтейнер" - крупнейший в России оператор фитинговых платформ, владеет парком контейнеров из 141 тысячи единиц вместимостью около 219 тысяч TEU и 40 тысяч фитинговых платформ. Компания оперирует 40 железнодорожными терминалами в России. Оператор принадлежит группе "Дело" (51% - у Сергея Шишкарева, 49% - у "Росатома").