Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

"Трансконтейнер" увеличил чистую квартальную прибыль по МСФО в 2,3 раза

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Во II квартале 2023 года чистая прибыль ПАО "Трансконтейнер" (входит в ГК "Дело") по МСФО выросла в 2,3 раза в годовом исчислении, до 7,318 млрд рублей, говорится в отчете компании.

В первом полугодии 2023 года чистая прибыль составила 14,669 млрд рублей, что в 1,8 раза больше, чем в январе-июне 2022 года.

Выручка компании во втором квартале достигла 51,792 млрд рублей, что в 1,3 раза выше показателя предыдущего года. Показатель EBITDA за этот период увеличился в 1,3 раза, до 12,647 млрд рублей.

В январе-июне выручка составила 100,987 млрд рублей по сравнению с 79,320 млрд рублей годом ранее, EBITDA увеличилась с 18,695 млрд рублей до 24,969 млрд рублей.

"Трансконтейнер" - крупнейший в России оператор фитинговых платформ, владеет парком контейнеров из 141 тысячи единиц вместимостью около 219 тысяч TEU и 40 тысяч фитинговых платформ. Компания оперирует 40 железнодорожными терминалами в России. Оператор принадлежит группе "Дело" (51% - у Сергея Шишкарева, 49% - у "Росатома").

Трансконтейнер
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Аэрофлот" впервые с марта 2022 года раскрыл финансовую отчетность по МСФО

"Аэрофлот" впервые с марта 2022 года раскрыл финансовую отчетность по МСФО

Сбербанк в августе рассчитывает нарастить выдачу ипотеки на 30%

Очень высоким рост цен на товары и услуги в июне-июле назвали более 40% россиян

Очень высоким рост цен на товары и услуги в июне-июле назвали более 40% россиян

Аналитики оценили в 14% долю "параллельного импорта" на авторынке за 7 месяцев

Toyota остановила работу всех 14 заводов в Японии из-за системного сбоя

Toyota остановила работу всех 14 заводов в Японии из-за системного сбоя

Мосбиржа создает информационно-аналитический центр

Мосбиржа создает информационно-аналитический центр

Polymetal завершил делистинг с LSE

Polymetal завершил делистинг с LSE
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });