"Трансконтейнер" планирует увеличить мощность терминалов более чем на 1 млн TEU

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "Трансконтейнер" (входит в группу "Дело") планирует до 2026 года увеличить перерабатывающую способность своих контейнерных терминалов более чем на 1 млн TEU, сообщил президент компании Виталий Евдокименко журналистам.

"Компания уже приступила к реализации проекта по строительству нового терминала в Московском транспортном узле перерабатывающей способностью на I этапе более чем на 400 тыс. TEU с возможностью дальнейшего его увеличения на 600 тыс. TEU", - сказал Евдокименко на брифинге в рамках ВЭФ-2023.

До 2026 года компания рассматривает возможность построить контейнерный терминал в Кемерово на 150 тыс. TEU, добавил президент "Трансконтейнера". Этот проект призван разгрузить Восточный полигон, отметил Евдокименко.

Таким образом, после полной реализации проекта к 2026 году мощности компании в столичном регионе увеличатся с 450 тыс. до объема выше 1 млн TEU. Всего же после реализации основных инвестиционных проектов в сфере развития терминальных мощностей их прирост к 2026 году по всей России превысит 1 млн TEU.

Евдокименко также сообщил, что "Трансконтейнер" планирует обратиться в правительство РФ с просьбой о пересмотре введенного несколько лет назад запрета на продление срока службы подвижного состава.

По его словам, сегодня формируется дефицит на рынке подвижного состава для перевозки контейнеров. Мощности вагоностроительных предприятий ограничены и лимитированы. Они размещают производственную программу в наиболее эффективных высокомаржинальных сегментах - таких, как производство полувагонов, хопперов, цистерн. И по остаточному принципу организуют производство платформ для перевозки контейнеров.

"Если в 2021 г. был достигнут пик производства почти 25 тыс. платформ, то в прошлом году было произведено 12,3 тыс., на этот год прогнозируется 8 тыс., а на 2024 - 6,5 тыс.", - сказал Евдокименко, отметив, что из-за дефицита предложения цены на подвижной состав растут. "С начала года стоимость платформ выросла на 30%. Фитинговая платформа еще год назад стоила 3,2-3,5 млн руб., а сегодня она уже стоит 5 млн руб. (без НДС)", - сообщил он.

"Поэтому мы считаем целесообразным вернуться к теме продления срока службы подвижного состава", - заявил Евдокименко.

Он напомнил, что несколько лет назад правительство приняло решение о запрете продления срока службы подвижного состава, а также запретило курсирование вагонов с продленным сроком службы по российским железным дорогам. Из эксплуатации был выведен парк с истекшим сроком службы. При этом продлевать срок службы разрешили отдельным видам подвижного состава.

"В этих условиях, принимая во внимание ограниченное предложение на рынке нового подвижного состава для перевозки контейнеров и резкое снижение объема производства этого подвижного состава, а также повышенный спрос на отдельные виды подвижного состава и связанный с этим резкий рост цен мы считаем целесообразным разрешить продление срока службы подвижного состава в соответствии с действующим регламентом, принятым Советом по ж/д транспорту стран СНГ", - подчеркнул он.

По словам Евдокименко, в этом году компания спишет и выведет из эксплуатации 1 200 фитинговых платформ. "А мы могли бы на какое-то количество продлить срок службы и использовать их для перевозок", - сказал он.

Как сообщалось, с 1 января 2016 года в России был введен запрет на эксплуатацию вагонов, срок службы которых должен быть продлен после этой даты. Под запрет в первую очередь попал "универсальный подвижной состав", к которому относятся вагоны, применяемые для перевозки большой номенклатуры грузов, в том числе полувагоны. Данная мера должна была стимулировать спрос на продукцию вагоностроительных предприятий.

"Трансконтейнер" - крупнейший в РФ оператор фитинговых платформ, владеет парком контейнеров из 141 тыс. единиц вместимостью около 219 тыс. TEU и 40 тыс. фитинговых платформ. Компания оперирует 40 железнодорожными терминалами в России. Оператор принадлежит группе "Дело" (51% - у Сергея Шишкарева, 49% - у "Росатома").