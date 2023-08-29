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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

"Почта России" в I полугодии сократила убыток по МСФО в 2,9 раза

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Совокупный убыток АО "Почта России" в I полугодии 2023 года по МСФО снизился в 2,9 раза до 6,3 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Операционный убыток составил 6,9 млрд рублей, сократившись за год в 2,9 раза.

Выручка "Почты России" в январе-июне составила 108,4 млрд рублей, увеличившись на 1,3% по сравнению с тем же периодом минувшего года.

Операционные расходы составили 212,5 млрд рублей, что на 5,4% меньше, чем в I полугодии 2022 года.

Почта России
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