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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:09

Совфед обратится в правительство в связи с финансовой дырой в "Почте России"

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о растущей финансовой дыре в "Почте России", призвала срочно принять меры для решения проблемы и пообещала обратиться в правительство по данному вопросу.

"Ну, невозможно – финансовая дыра в "Почте" растет и растет, и никто не реагирует. И мы голову все прячем в песок, думаем рассосется. Не рассосется там ничего. Там надо выработать правильную модель существования и принять те меры, которые правительство считает нужным и вы, как министр экономического развития. Но надо срочно исправлять ситуацию – чем дальше мы прикрываем глаза, тем там будет хуже и хуже", - сказала Матвиенко на заседании СФ, обращаясь к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову, который выступил перед сенаторами с прогнозом социально-экономического развития страны.

По ее словам, законодатели "шли на все предложения "Почты", а финансовое положение очень печальное".

"И все это знают, и никто не принимает мер. Может быть, сделать все-таки тщательный анализ происходящего? Может быть, там другие процессы идут, которые надо с участием правоохранительных органов или других поправить?" - отметила Матвиенко.

При этом она подчеркнула, что почта действительно нужна, ее надо сохранять. "Есть предложения, которые надо рассмотреть – решать правительству. Но надо принимать решение, не откладывая в долгий ящик, не затягивая, иначе там эта финансовая дыра превратится в огромную яму, куда все провалится", - сказала спикер СФ.

По ее словам, необходимо этот вопрос обсудить в правительстве и принять меры.

"И мы будем тоже обращаться в правительство", - сообщила Матвиенко.

Почта России Совет Федерации Валентина Матвиенко
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