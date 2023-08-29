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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Рынок акций РФ обновил пик индекса МосБиржи с февраля 2022 года

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник консолидировался при смешанной динамике цен blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками по факту вышедших неплохих квартальных отчетов крупнейших компаний. Индекс МосБиржи превысил рубеж 3200 пунктов и обновил максимум на закрытие торгов с февраля 2022 года за счет ослабления рубля и подросших бумаг "Газпрома" (+1,7%) в ожидании выхода отчета концерна.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3211,36 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1059,98 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже изменились в пределах 2,8%.

Доллар к 18:50 по московскому времени подрос до 95,42 рубля (+0,11 рубля), днем курс локально поднимался выше 96,2 руб./$1.

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