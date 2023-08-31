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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:19

Индекс МосБиржи обновил годовой максимум, превысив 3226 пунктов

Индекс МосБиржи обновил годовой максимум, превысив 3226 пунктов
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, утром в четверг обновил максимум с февраля 2022 года, превысив 3226 пунктов на благоприятном внешнем фоне и ослаблении рубля.

К 10:41 индекс МосБиржи вырос на 0,5%, до 3229,55 пункта, индекс РТС вырос на 0,3%, до 1055,13 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 2,9%.

Доллар подорожал на 16 копеек до 96,38 рубля.

В лидерах роста выступают акции ВТБ (+2,9%), "Московской биржи" (+2,5%), "РусГидро" (+2,1%), "Интер РАО" (+1,1%).

Предыдущий годовой максимум 3225,78 пункта был зафиксирован 14 августа.

ВТБ Интер РАО РусГидро РТС Мосбиржа
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