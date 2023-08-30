Brent подорожала до $85,74 за баррель

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут утром в среду после подъема накануне, вызванного опасениями по поводу приближения урагана "Идалия" к побережью Флориды.

К 8:23 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,25 (0,29%), до $85,74 за баррель. Во вторник Brent подорожала а $1,04 (1,3%) - до $85,49 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже на $0,38 (0,47%), до $81,54 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $1,06 (1,3%) - до $81,16 за баррель.

Тропический шторм "Идалия" накануне усилился до урагана, сообщила Национальная служба предупреждения об ураганах (National Hurricane Center, NRC). Он может достичь третьей категории по шкале Саффира-Симпсона и обрушиться на побережье Флориды в среду, принеся с собой ливни и угрозы наводненния.

Власти Флориды, Джорджии, Северной и Южной Каролины ввели режим чрезвычайного положения, жителей 28 округов Флориды эвакуируют.

Также участники рынка оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США.

По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), на минувшей неделе запасы нефти в Штатах рухнули на 11,5 млн баррелей.

Официальные данные Минэнерго будут опубликованы позднее в среду. Опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики прогнозируют, что данные укажут на сокращение запасов нефти на 5,2 млн баррелей, бензина - на 600 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,4 млн баррелей.