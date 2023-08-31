Brent торгуется на уровне $85,9 за баррель

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Нефтяной рынок стабилен в четверг после повышения накануне на данных о резком сокращении запасов нефти в США.

Трейдеры также следят за последствиями урагана "Идалия", обрушившегося накануне на побережье Мексиканского залива, и ситуацией в Габоне, где был совершен военный переворот.

К 8:20 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,04 (0,05%), до $85,9 за баррель. В среду Brent подорожала на $0,37 (0,4%) до $85,86 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи Nymex на $0,04 (0,05%), до $81,67 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,47 (0,6%), до $81,63 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 10,58 млн баррелей - до 422,94 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, уменьшились на 1,5 млн баррелей.

Национальная метеорологическая служба США 30 августа заявила о "катастрофических штормах и разрушительных ветрах" в районе урагана "Идалия".

По данным Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, на Мексиканский залив приходится порядка 15% всей добычи нефти в США и около 5% добычи газа. Chevron Corp. ранее на этой неделе объявила об эвакуации персонала с трех добывающих платформ в Мексиканском заливе.

"Хотя мы наблюдали эвакуацию персонала с некоторых платформ в качестве мер предосторожности, направление урагана позволяет предположить, что ощутимых последствий для нефтеперерабатывающих мощностей и добычи не будет", - сказал MarketWatch аналитик The Price Futures Group Фил Флинн.

Сообщений о перебоях в добыче нефти или экспорте из Габона, являющегося членом ОПЕК, не поступало. Ранее группа военных в стране объявила о низложении президента Али Бонго Ондимбы, который находится у власти 14 лет, а в субботу был переизбран на третий срок.

Поскольку добыча нефти в Габоне является невысокой, влияние сложившейся ситуации на мировой рынок если и есть, то небольшое, говорит управляющий партнер Energy Outlook Advisors Анас Альхаджи.