"Металлоинвест" вынужден реклассифицировать долг на 30 млрд руб. в краткосрочный

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Введение западных санкций вынудило "Металлоинвест", принадлежащий Алишеру Усманову и его партнерам, перевести часть долга из долгосрочного в краткосрочный, так как кредиторы получили право предъявить обязательства к погашению.

В апреле этого года Минфин США включил "Металлоинвест" в SDN List. Почти одновременно Великобритания ввела санкции против холдинговой структуры группы.

Как сообщила компания в отчете по МСФО за первое полугодие, условия некоторых договоров дают кредиторам в связи с введенными в отношении "Металлоинвеста" санкциями право потребовать досрочного возврата предоставленных заемных средств "вследствие нарушения санкционных заверений".

По оценке руководства группы, по состоянию на 30 июня банки по условиям договоров были вправе требовать досрочного погашения задолженности в размере 32 млрд руб. В эту сумму входят кредиты со сроком погашения менее года на 1,9 млрд руб., поэтому всего в краткосрочный реклассифицирован долг на 30,1 млрд руб.

На дату выпуска отчета группа не получила требований о досрочном погашении ни по одному кредитному договору, отмечает "Металлоинвест".

На конец I полугодия краткосрочные кредиты и займы группы составляли 59 млрд руб. против 23,3 млрд на начало текущего года, долгосрочные - 260 млрд руб.