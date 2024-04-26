Выручка "Металлоинвеста" в 2023 году упала на 14%

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - EBITDA "Металлоинвеста" по МСФО в 2023 году выросла на 1% и составила 197,6 млрд рублей, говорится в отчетности компании. Выручка группы при этом упала на 14%, до 454 млрд рублей. Валовая прибыль сократилась на 17%, до 241,9 млрд рублей.

Чистая прибыль группы просела на 36%, до 68,3 млрд рублей.

"Металлоинвест" отмечает, что на его деятельность в прошлом году существенно повлияли секторальные санкции ЕС и США. К концу 2023 года группа полностью прекратила поставки в Европу, выручка от которых в 2022 году составила 129,3 млрд рублей.

"Группа находится в процессе адаптации, связанной с замещением выбывающих экспортных рынков, а также изменением логистических цепочек", - говорится в отчете.

В 2023 году "Металлоинвест" заплатил 6,9 млрд рублей налога на сверхприбыль, воспользовавшись опцией обеспечительного платежа.