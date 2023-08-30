ВЭБ готов раскрыть кредиторам дополнительные данные о финансовых показателях

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - ВЭБ решил раскрыть часть информации о финансовых показателях, доступ к которой был ограничен в прошлом году из-за санкционных рисков, а для своих кредиторов готов предоставить больше данных, сообщил глава госкорпорации Игорь Шувалов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Шувалов сообщил, что в настоящий момент собственный капитал ВЭБа составляет 785 млрд рублей, коэффициент достаточности капитала превышает 15%.

"Мы предоставили всем кредиторам, с которыми работали, в том числе зарубежным кредиторам, эту информацию. Больше того, мы договорились, что для выстраивания более доверительных отношений мы готовы предоставить и больше информации", - сказал председатель ВЭБа.

Шувалов напомнил, что действующее регулирование позволяет ограничивать раскрытие информации. "Мы понимаем, что это временные меры - об этом мы слышим постоянно и от Центрального банка Российской Федерации. Но поскольку итоги 2022 года для нас представляются позитивными, в том числе для взаимодействия с нашими контрагентами на рынке капитала, по согласованию с правительством мы решили некоторые данные открыть", - отметил глава госкорпорации.

Накануне ВЭБ также раскрыл финансовый результат по РСБУ за первое полугодие 2023 года - чистая прибыль госкорпорации составила 35,7 млрд рублей.

Последний отчет по МСФО ВЭБ опубликовал в июле 2022 года, в отчете были сведения о финансовых результатах за 2021 год, когда госкорпорация получила 53,6 млрд рублей чистой прибыли. Отчетность была сокращенной и не содержала информации о событиях после отчетной даты.