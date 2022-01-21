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ВЭБ обеспечил доходность пенсий по расширенному портфелю за 2021 г. в 4,7% годовых

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - ВЭБ.РФ, выполняющий функции государственной управляющей компании (ГУК) по управлению пенсионными накоплениями граждан, обеспечил по итогам 2021 года доходность по расширенному портфелю в 4,66% годовых, доходность по портфелю государственных ценных бумаг (ГЦБ) - 4,94% годовых, заявил журналистам руководитель департамента доверительного управления ВЭБа Александр Попов.

Доход по итогам 2021 года по расширенному портфелю составил 88,9 млрд рублей (против 124 млрд рублей по итогам 2020 года), а по портфелю госбумаг - 1,86 млрд рублей (против 2,68 млрд рублей годом ранее).

Стоимость активов в расширенном портфеле по итогам 2021 года равна 1,96 трлн рублей, по ГЦБ - 37,6 млрд рублей.

"Положительный финансовый результат для "молчунов" и тех клиентов ПФР, кто выбрал портфель госбумаг, обеспечили купонный доход и поступления от размещения денежных средств", - пояснил Попов.

Определяющее влияние на результаты ГУК в 2021 году оказало снижение стоимости долговых инструментов, обусловленное ужесточением денежно-кредитной политикой и ростом инфляции. На результаты ГУК также оказал влияние учет активов по МСФО. Возможности оценки ГУК облигаций по армотизированной стоимости нормативно ограничены, доля таких облигаций в расширенном портфеле на конец года составляла всего около 32%, еще 11% в портфеле приходится на флоатеры и линкеры, которые учитываются по справедливой стоимости и также считаются защитными активами.

Для сравнения: в 2020 году доходность по расширенному портфелю составила 6,87%, а по портфелю госбумаг - 7,95%. Инфляция по итогам 2021 года составила 8,39%, следует из данных Росстата.

ВЭБ.РФ последовательно увеличивает долю вложений в облигации российских компаний. "В рамках ESG-подходов ГУК с большим интересом также смотрит на "зеленые бонды", видим в этом сегменте рынка значительный потенциал роста", - отметил Попов. Вложения в корпоративные облигации в прошлом году увеличивались за счет снижения госбумаг. Доля денежных средств в портфеле также выросла из-за того, что крупных рыночных облигационных размещений во второй половине года не было. Также в портфеле появились первые облигации проектного финансирования ДОМ.РФ и облигации Москвы.

ВЭБ.РФ как государственная управляющая компания работает с накоплениями более 38 млн клиентов Пенсионного фонда России (ПФР). ВЭБ с 1 ноября 2009 года формирует два инвестиционных портфеля в зависимости от инструментов инвестирования: расширенный (менее консервативный, в него вошли средства так называемых молчунов) и портфель государственных ценных бумаг (более консервативный). В конце 2012 года были сформированы также инвестиционные портфели выплатного резерва и срочных пенсионных выплат.

ВЭБ.РФ Александр Попов

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