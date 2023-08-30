Производитель виски Jack Daniel's неожиданно сократил квартальную чистую прибыль

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Brown-Forman, производитель виски Jack Daniel's и бурбона Woodford Reserve, в первом квартале 2024 финансового года неожиданно сократил чистую прибыль, его выручка также не оправдала прогноз.

Чистая прибыль компании за квартал, завершившийся 31 июля, составила $231 млн, или $0,48 в расчете на акцию, по сравнению с $249 млн, или $0,52 на акцию, за сопоставимый период годом ранее.

Выручка компании в минувшем финквартале увеличилась на 3% - до $1,038 млрд.

Аналитики, опрошенные компанией FactSet, прогнозировали прибыль в размере $0,53 на акцию при выручке в $1,053 млрд.

Продажи продукции под брендом Jack Daniel's в первом финквартале не изменились по сравнению с показателем прошлого года, но выросли на 2% в органическом выражении. Продажи бренда Woodford Reserve сократились на 9% (-8%).

В 2024 финансовом году в целом компания по-прежнему ожидает органического роста продаж на 5-7%, операционной прибыли - на 6-8%.

За последние три месяца капитализация Brown-Forman выросла на 11,8%, до $33,31 млрд, тогда как индекс S&P 500 прибавил 7,6%.